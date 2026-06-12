Pembayaran Gaji PPPK Aman, Rico Waas Pastikan Tidak Ada Keterlambatan
jpnn.com - MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas memastikan bahwa pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Medan dalam kondisi baik tanpa ada permasalahan. “Kami di Pemkot Medan secara pos anggaran masih baik,” kata Rico di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/6).
Meski tidak menjelaskan secara terperinci, Rico mengaku bahwa anggaran Pemkot Medan hingga saat ini berjalan pada jalurnya.
Oleh karena itu, kata dia, pembayaran gaji seluruh pegawai termasuk PPPK tidak ada keterlambatan.
"Secara penganggaran kami juga sudah cukup benar," ungkap Rico.
Oleh karena itu, Rico memastikan bahwa Pemkot Medan tidak menjadi salah satu pemerintah daerah yang mengalami kendala pembayaran gaji PPPK seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Saya rasa enggak masuk. Pos anggaran masih baik," kata Rico.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Medan, jumlah PPPK tercatat 13.120 yang terdiri dari 4.643 PPPK penuh dan 8.477 P3K paruh waktu.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan sedikitnya 39 pemda kesulitan terkait pembayaran gaji PPPK. "Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan," kata Tito. (antara/jpnn)
Rico Waas pastikan pembayaran gaji PPPK di Kota Medan aman. Pemkot Medan tidak ada kendala dengan anggaran.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PPPK Teknis Banyak Berlatar Satpol PP, Fadlun: Amanat UU Pemda Seharusnya PNS
- 5 Berita Terpopuler: Gaji ke-13 ASN Cair 100%, Termasuk PPPK, Ada Provinsi yang Belum Dapat?
- Ketum Forum Komunikasi ASN PPPK: Alhamdulillah Banget Usulan Kami Diterima
- Jumlah PNS & PPPK di Indonesia Capai 6,7 Juta, BKN Gencarkan Digitalisasi Manajemen ASN
- Gaji ke-13 Cair 100 Persen, PPPK Paruh Waktu Dapat Dua Kali
- Gaji PPPK Sudah Masuk APBN, Selanjutnya Alih Status PNS Tanpa Batasan Usia