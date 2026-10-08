Pembebasan Bersyarat Dicabut, Mas Bechi Kembali Mendekam di Lapas Malang
jpnn.com - MALANG - Terpidana kekerasan seksual Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi kembali mendekam di Lapas Kelas I Malang, Jawa Timur, setelah pembebasan bersyaratnya resmi dicabut.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali mengatakan pencabutan PB terpidana Bechi menindaklanjuti Surat Keputusan Nomor PAS-1797.PK.07.04 Tahun 2026 bertanggal 30 September 2026 dan diterima pihaknya pada 6 Oktober 2026.
"Pencabutan pembebasan bersyarat menindaklanjuti surat keputusan atas nama warga binaan MSA (Bechi). Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Malang sudah mengeksekusi atau menarik kembali yang bersangkutan dari luar ke dalam lapas," kata Kusnali saat konferensi pers di Lapas Kelas I Malang, Kamis (8/10).
Dia menambahkan bahwa SK terkait pencabutan PB disampaikan langsung kepada Bechi pada hari ini, saat dia berada di Bapas Kelas I Malang untuk menjalani wajib lapor.
Mas Bechi menunjukkan sikap kooperatif dan menerima dengan baik keputusan bebas bersyaratnya dicabut. Bechi telah tiba di Lapas Kelas I Malang pada pukul 11.25 WIB.
"Kami akan melihat lagi karena ada perhitungan secara detail sisa pidananya berapa lama lagi, nanti kami informasikan," ucap Kusnali.
Mas Bechi divonis hukuman tujuh tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada 17 November 2022 buntut dari kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap santriwati. Vonis kepada Mas Bechi lebih ringan dari tuntutan dari jaksa penuntut umum selama 16 tahun penjara.
Mas Bechi lalu dinyatakan bebas bersyarat dari Lapas Kelas I Malang sejak periode Agustus 2025 karena menerima remisi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor PAS-1429.PK.05.03 Tahun 2025.
PB dicabut, Mas Bechi terpidana kekerasan seksual kembali mendekam di Lapas Malang.
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