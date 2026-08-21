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Pembegal Perempuan di Palembang Beraksi Pakai Parang, Nih Tampangnya

Pembegal Perempuan di Palembang Beraksi Pakai Parang, Nih Tampangnya
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Satu pelaku saat diamankan di Polrestabes Palembang. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com - Tim Polrestabes Palembang meringkus pelaku begal sadis yang menghilangkan nyawa seorang perempuan di TPA II, Kertapati, Palembang, pada Rabu (19/8) sekitar pukul 02.00 WIB.

Korban adalah perempuan Adinda Dhea Fiji Lestari (21). Ia tewas dalam peristiwa itu.

Pembegal Perempuan di Palembang Beraksi Pakai Parang, Nih TampangnyaKorban ditemukan tewas tergeletak di Jalan Satibi Darwis Palembang. Foto: dokumen polisi.

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Kapolrestabes Palembang Kombes Sonny Mahar Budi Adityawan menyebut pelaku begal bernama Alim Munandar AM (28) ditangkap jajaran Satreskrim di kawasan Mata Merah kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksinya terhadap korban.

Korban tewas setelah diadang dan dijatuhkan dari sepeda motornya oleh pelaku begal berinisial AM bersama rekannya, IP alias T yang membawa senjata tajam jenis parang.

?Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik pelaku.

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Kemudian, ditemukan juga satu unit motor Honda Beat warna biru milik korban, sebuah kaus hitam, satu celana pendek jin biru, dan sepasang sandal jepit hitam.

"Kami pasti menindak tegas segala bentuk kejahatan yang merenggut nyawa warga," kata Kombes Sonny.

Tim Polrestabes Palembang meringkus pelaku begal sadis yang menghilangkan nyawa seorang perempuan di TPA II, Kertapati, Palembang.

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