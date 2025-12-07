Pembegal Turis Wanita Asal Hungaria di NTB Ini Tertangkap, Lihat Kakinya
jpnn.com - Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menangkap dua begal yang beraksi pada siang hari di wilayah Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
Dalam peristiwa tersebut, korban adalah seorang wanita wisatawan mancanegara asal Hungaria.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat menyebut pengungkapan kasus pembegalan yang masuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan itu merupakan tindak lanjut laporan masyarakat pada 30 November 2025.
"Dari tindak lanjut laporan, dua pelaku kami tangkap dan selanjutnya akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku," kata dia di Mataram, Sabtu (6/12/2025).
Dua pelaku begal yang ditangkap berinisial SU alias Pandi (23) dan WPY yang masih berstatus pelajar di bawah umur.
Keduanya merupakan warga Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
"Salah seorang pelaku inisial SU merupakan residivis," ungkap Kombes Syarif.
Polisi juga menyita barang bukti dua unit kendaraan roda dua, yaitu satu kendaraan yang dikendarai korban dan dirampas kedua pelaku. Satu lagi kendaraan yang digunakan kedua pelaku dalam beraksi.
Dua pembegal turis wanita asal Hungaria di Lombok Timur ditangkap tim Polda NTB. Begini modus pelaku dalam beraksi.
