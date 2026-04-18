Pembelaan Bojan Hodak Soal Performa Sergio Castel yang Masih Melempem

jpnn.com - BANDUNG - Stiker Persib Bandung Sergio Castel belum menunjukkan performa yang konsisten sejak didatangkan pada jendela transfer terakhir.

Penyerang asal Spanyol itu masih belum stabil dalam urusan mencetak gol, mirip dengan beberapa rekrutan anyar lain Maung Bandung musim ini.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai kondisi tersebut wajar, mengingat sejumlah pemain baru itu datang tanpa persiapan pramusim yang ideal.

Menurut Hodak, tidak hanya Castel, beberapa pemain lain, seperti Ramon Tanque dan Andrew Jung, juga sempat membutuhkan waktu untuk bisa tampil maksimal di lini depan Persib.

"Saya rasa ini mirip karena Sergio (Castel) baru tiba. Ini memang kendalanya. Ada 3 -4 pemain yang kami datangkan di hari terakhir jendela transfer. Mereka semua pemain bagus, seperti Thom (Haye), Jung, (Layvin) Kurzawa. Mereka tidak menjalani pramusim. Jadi, ketika datang mereka tidak sepenuhnya bugar," kata Hodak, Sabtu (18/4/2026).

Juru racik asal Kroasia itu menyatakan setiap pemain memang membutuhkan waktu berbeda untuk beradaptasi dengan tim, kompetisi, hingga kondisi fisik.

Dia bahkan membandingkan dengan sosok pemain dunia, Luka Modric, yang pernah dianggap publik sebagai pembelian terburuk.

"Saya rasa setiap pemain butuh waktu untuk beradaptasi. Saya selalu memberikan contoh Modric. Ketika enam bulan pertama di Madrid, dia dinilai sebagai pembelian terburuk, tetapo pada akhirnya dia menjadi salah satu yang terbaik," jelasnya.