Pembelaan Cristiano Ronaldo seusai Portugal Tersingkir, Singgung 3 Gelar Bersejarah

jpnn.com - Megabintang Cristiano Ronaldo memberikan pembelaan seusai gagal mengantarkan Portugal melangkah jauh di Piala Dunia 2026.

Tim berjuluk Selecao das Quinas itu terhenti di babak 16 besar setelah kalah 0-1 dari Spanyol di Dallas Stadium, Texas, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB.

Pemain kelahiran 5 Februari 1985 itu menegaskan dirinya telah mempersembahkan tiga gelar untuk Portugal.

Tiga gelar tersebut terdiri atas satu trofi EURO 2016 serta dua gelar UEFA Nations League edisi 2018/19 dan 2024/25.

“Saya sudah mempersembahkan tiga gelar bersama tim nasional Portugal. Sebelum era saya, Portugal belum pernah meraih satu pun trofi. Tentu saja saya merasa sangat bahagia dengan pencapaian tersebut.”

“Bagi saya, gelar terbesar yang pernah saya raih bersama tim nasional adalah Piala Eropa 2016. Trofi itu memiliki nilai yang sangat istimewa,” ujar pria asal Madeira itu.

Cristiano Ronaldo memang belum pernah membawa Portugal meraih gelar juara Piala Dunia dari enam kali penampilannya di ajang empat tahunan tersebut.

Prestasi terbaik pasangan Georgina Rodriguez itu terjadi pada Piala Dunia 2006 saat Portugal finis di peringkat keempat.