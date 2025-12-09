Pembelaan Indra Sjafri setelah Timnas Indonesia Keok Lawan Filipina di SEA Games 2025
jpnn.com, CHIANG MAI - Timnas Indonesia mengawali perjuangan di SEA Games 2025 dengan kekalahan melawan Filipina.
Berlaga di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12) Ivar Jenner dan kolega takluk dengan skor 0-1.
Pelatih Timnas Indonesia, Indra Sjafri buka suara mengenai hasil minor yang diraih anak asuhannya.
Juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu menilai anak asuhannya memulai laga dengan tempo lambat.
Penyelesaian akhir yang buruk menjadi masalah tim asuhannya sehingga harus gagal mendulang angka di laga perdana melawan Filipina.
Pada laga ini tercatat Timnas Indonesia penyelesaian akhir menjadi masalah.
Dari 13 kesempatan tercatat hanya tiga yang mengancam jala gawang Filipina yang dikawal oleh Guimaraes Nicholas.
Hal ini berbeda dengan Filipina yang mampu mencatatkan lima tembakan dan satu di antaranya menjadi gol melalui Banatao Otu Abang pada menit ke-45+2.
Dalih pembelaan Indra Sjafri seusai Timnas Indonesia telan kekalahan pada laga melawan Filipina di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12)
