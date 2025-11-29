Pembelaan Jokowi soal Polemik Bandara Morowali

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara, terkait polemik yang terjadi di bandar udara (bandara) khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Adapun isu di media sosial menyebutkan Jokowi salah satu orang yang bertanggung jawab, atas beroperasinya bandara yang tanpa pengawasan pemerintah ini.

Jokowi menegaskan dirinya tidak pernah meresmikan bandara milik perusahaan pengelola kawasan industri berbasis nikel itu.

"Saya nggak pernah meresmikan bandar udara ini di Morowali," ujar Jokowi dikutip Sabtu (29/11).

Jokowi mengaku, yang ia resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Kala itu Jokowi meresmikannya sekira Desember 2018 silam.

"Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah," kata dia.

Diketahui, Bandara IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah mendadak menjadi sorotan publik karena tidak ada perangkat negara yang bertugas di sana.

Adapun informasi polemik Bandara IMIP muncul pertama kali oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin usai meninjau latihan TNI di Morowali pada Kamis (20/11) lalu.