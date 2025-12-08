Pembelaan Zulhas yang Memanggul Beras Saat Bencana Pulau Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara terkait video viral dirinya yang memikul beras saat bencana Pulau Sumatra.

Zulhas diketahui dikecam masyarakat dan juga warganet karena diduga melakukan pencitraan saat membagikan bantuan beras ke masyarakat terdampak bencana.

"Apa saja mau ngatain saya enggak ada masalah, saya maafkan. Tapi bantulah saudara-saudara yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara," kata Zulhas dalam kegiatan Bisnis Indonesia Group Conference, di Jakarta, Senin (8/12).

Zulhas mengajak seluruh pihak menahan emosi dan kritik berlebihan, serta lebih memilih bergotong royong membantu masyarakat terdampak bencana alam.

Dia menekankan sekecil apa pun bantuan sangat berarti untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan akibat bencana alam.

"Yang paling penting saya mengajak Bapak-Ibu ayo, jangan marah-marah, jangan cuma emosi. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Satu rupiah pun penting bagi mereka, satu karung beras pun penting. Mudah-mudahan itu bisa meringankan beban mereka," katanya.

Bahkan Zulhas mengaku akibat video aksi memanggul beras tersebut, dirinya justru menjadi candaan warga yang ditemuinya ketika sedang berolahraga di wilayah Jakarta.

"Saya lagi jalan kemarin olah raga di Jalan Sudirman. Ada yang lirik-lirik tapi enggak ngomong gitu ya. "Wah Pak Zul." Ada yang gitu. Ada ibu-ibu dua. "Pak Zul, berasnya mana? Enggak gotong beras?" katanya. Ini saya bilang "Saya lagi olahraga karena kecapean gotong beras", ketawa semua," ujar Zulhas.