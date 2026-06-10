Pembentukan Asosiasi Ojol Nusantara Untuk Perkuat Sinergi dengan Polri

jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan komunitas ojek online (ojol) Jakarta, Erna, mendorong terbentuknya Asosiasi Ojol Nusantara sebagai wadah pemersatu pengemudi ojol dari berbagai daerah dan platform aplikasi di Indonesia.

Gagasan ini disampaikan dalam kegiatan bakti sosial (baksos) Polri bersama ratusan pengemudi ojol di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (10/6) sebagai rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Menurut Erna, kehadiran organisasi nasional bagi pengemudi ojol dinilai penting untuk memperkuat solidaritas, memperjuangkan aspirasi bersama, serta membangun komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah, kepolisian, dan perusahaan aplikator.

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"Kami berharap sinergitas yang selama ini terjalin dapat terus terarah dan terjaga. Ke depan, kami juga mendorong adanya wadah bersama yang dapat menyatukan seluruh komunitas ojol di Indonesia," ujar Erna.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 550 pengemudi ojol dari berbagai komunitas di wilayah Jabodetabek.

Dalam acara ini, hadir pula Dankor Brimob Polri, Komjen Pol Ramdani Hidayat selaku Ketua Panitia HUT Bhayangkara ke-80, serta Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho selaku Ketua Seksi Bakti Sosial.

Dalam sambutannya, Dankor Brimob Polri yang juga Ketua Panitia HUT Bhayangkara ke-80 Komjen Ramdani Hidayat menyampaikan apresiasi atas kontribusi komunitas ojol yang selama ini membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, para pengemudi ojol menjadi mitra strategis lantaran kerap memberikan informasi awal terkait berbagai kejadian di lapangan.