Pembentukan Polres Paluta Mendekatkan Pelayanan ke Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Polres Padang Lawas Utara (Paluta) diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepolisian ke masyarakat.
Hal itu disampaikan Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) Pitra Romadoni Nasution dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6).
"Pembentukan Polres Padang Lawas Utara merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi," kata Pitra.
Menurut Pitra, ke depan, kehadiran Polres Padang Lawas Utara akan mempercepat pelayanan kepolisian, memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan hukum dan kepolisian.
Sebelumnya, Kapolri juga menunjuk AKBP Dhery Fajariandono sebagai Kapolres pertama.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penguatan organisasi Polri melalui mutasi dan pembentukan satuan kewilayahan baru guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan TR nomor ST/1341/IV/KEP/2026, AKBP Dhery Fajariandono yang menjabat sebagai Kapolres Padang Lawas Utara. AKBP Dhery sebelumnya menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Sumut.
"Kehadiran Polres baru diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat," kata Pitra. (flo/jpnn)
Kapolri juga menunjuk AKBP Dhery Fajariandono sebagai Kapolres pertama di Polres Padang Lawas Utara.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
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