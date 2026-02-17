Pemberantasan Korupsi Berpengaruh Signifikan Terhadap Citra Pemerintah Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto melihat pemberantasan korupsi punya pengaruh signifikan atas persepsi publik terhadap Pemerintah Prabowo Subianto.
Aparat hukum, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kepolisian, sebaiknya mengejar kasus korupsi besar, dan tanpa tebang pilih.
Dari survei-survei yang dilakukan Indopol maupun lembaga survei lainnya, menurut Ratno, korupsi menjadi kinerja terburuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan KPK.
“Kalau ini (masalah pemberantasan. korupsi) bisa dijawab pemerintah Prabowo pasti akan mendapatkan point positif,” kata Ratno.
Ratno mencontohkan, pada saat Kejaksaan mengekspos penanganan kasus korupsi dengan pengembalian kerugian negara yang mencapai puluhan triliun, membuat persepsi positif ke Prabowo.
Namun, kemudian justru muncul masalah lain, seperti kasus Hoki di Sleman yang menurunkan lagi persepsi positif.
“Kasus korupsi ini harus ditunjukkan bahwa pemerintah Prabowo tegas terhadap korupsi,” ungkap Ratno.
Langkah mengekspos penanganan korupsi seperti yang dilakukan Kejagung, dinilai Ratno, sebagai hal tepat. Terlebih jika kasus maupun pengembalian kerugian negaranya besar.
Pemberantasan korupsi punya pengaruh signifikan atas persepsi publik terhadap Pemerintah Prabowo Subianto.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kunker ke Washington DC, Prabowo Bakal Bertemu Donald Trump, Apa yang Akan Dibahas?
- Loyalis Prabowo Ini Beri Beasiswa Sarjana untuk 10 Anak Yatim Korban Longsor Bandung
- Prabowo ke Amerika Serikat Menemui Donald Trump
- Prabowo Bakal Hadiri KTT BoP, Legislator Ungkap Tiga Isu yang Perlu Didorong Indonesia
- Prabowo Sempat Rapat Terbatas Sebelum Berangkat ke Amerika
- Kabar Gembira, Trump Sebut Dewan Perdamaian Bakal Gelontorkan USD 5 Miliar untuk Gaza