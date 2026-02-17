menu
Pemberantasan Korupsi Berpengaruh Signifikan Terhadap Citra Pemerintah Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam seremoni penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto melihat pemberantasan korupsi punya pengaruh signifikan atas persepsi publik terhadap Pemerintah Prabowo Subianto.

Aparat hukum, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kepolisian, sebaiknya mengejar kasus korupsi besar, dan tanpa tebang pilih.

Dari survei-survei yang dilakukan Indopol maupun lembaga survei lainnya, menurut Ratno, korupsi menjadi kinerja terburuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan KPK.

“Kalau ini (masalah pemberantasan. korupsi) bisa dijawab pemerintah Prabowo pasti akan mendapatkan point positif,” kata Ratno.

Ratno mencontohkan, pada saat Kejaksaan mengekspos penanganan kasus korupsi dengan pengembalian kerugian negara yang mencapai puluhan triliun, membuat persepsi positif ke Prabowo.

Namun, kemudian justru muncul masalah lain, seperti kasus Hoki di Sleman yang menurunkan lagi persepsi positif.

“Kasus korupsi ini harus ditunjukkan bahwa pemerintah Prabowo tegas terhadap korupsi,” ungkap Ratno.

Langkah mengekspos penanganan korupsi seperti yang dilakukan Kejagung, dinilai Ratno, sebagai hal tepat. Terlebih jika kasus maupun pengembalian kerugian negaranya besar.

