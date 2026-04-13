Pemberdayaan Perempuan Jadi Salah Satu Fokus Utama PNM Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi

Langkah Kecil Berdampak Besar: Ibu Dewi, Kartini Masa Kini yang Menebar Manfaat Untuk Lingkungan

Perempuan masa kini tidak hanya berani bermimpi, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk mengubah hidupnya, anak, dan juga keluarganya agar menjadi lebih baik.

Baca Juga: PNM Perkenalkan Generasi Muda Tentang Pemberdayaan Ultra Mikro di Masa Depan

Kisah nyata itu salah satunya diwujudkan oleh Dewi Priyanti, perempuan asal Solo yang merantau ke Jakarta demi mengubah nasib.

Memulai dari nol sebagai penjaga warung kecil, dia menjalani hari-hari dengan penuh keyakinan yang selalu ia sampaikan dalam setiap doanya.

Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan seorang 'kakak seragam putih biru' yang ternyata datang dari Permodalan Nasional Madani (PNM), sebuah lembaga keuangan plat merah yang berfokus mensejahterakan masyarakat prasejahtera melalui usaha ultra mikro.

Berbekal kemampuan memasak, Dewi perlahan membangun usahanya dari warung sederhana.

Dia mulai menambah variasi menu, melayani pelanggan dengan sepenuh hati, dan terus belajar dari pengalaman.