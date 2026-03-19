Pemberlakuan Rekayasa Lalu Lintas & Kolaborasi Jadi Kunci Sukses Pengamanan Mudik

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengikuti kegiatan Flag Off pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way nasional yang dilaksanakan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di Gerbang Tol Cikampek Utama, Rabu (18/3).

Pemberlakuan one way nasional dilakukan mulai dari KM 70 Cikampek hingga KM 414 Kalikangkung sebagai langkah strategis untuk mengurai kepadatan kendaraan pada puncak arus mudik Lebaran 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari skenario manajemen lalu lintas terpadu yang diterapkan guna memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar.

Sebelum Flag Off Oneway Nasional, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Dirut Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, dan Kapolda Jawa Barat turut menyapa para pemudik serta membagikan bingkisan.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa mereka mendukung penuh kebijakan rekayasa lalu lintas nasional sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan keselamatan transportasi.

“Jasa Raharja terus berkomitmen untuk hadir dalam setiap upaya peningkatan keselamatan transportasi, termasuk melalui dukungan terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas seperti one way nasional. Kami berharap dengan sinergi seluruh stakeholder, arus mudik tahun ini dapat berjalan lebih lancar, aman, dan berkeselamatan,” ujar Awaluddin.

Dia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan perlindungan optimal bagi masyarakat selama periode mudik.

“Kolaborasi antara Korlantas, Kementerian Perhubungan, operator jalan tol, dan Jasa Raharja menjadi faktor penting dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat,” tambahnya.