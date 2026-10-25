Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin Salurkan Bantuan Korban Karhutla Banjarbaru

jpnn.com - BANJARBARU - Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin menyalurkan bantuan sembako dan pengobatan kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Bantuan tersebut diserahkan saat Rustini mengunjungi warga di Jalan Jurusan Pelaihari RT 01/RW 01, Desa Pengayuan, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang.

Rustini menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa masyarakat.

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Dia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat untuk bangkit.

“Kami bersama PKB Kalimantan Selatan dan Perempuan Bangsa datang untuk berbagi dan menunjukkan bahwa bapak-bapak dan ibu-bu tidak sendirian,” kata Rustini dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Minggu (25/10).

Dia menilai solidaritas dan kepedulian berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melewati masa sulit akibat karhutla.

Dalam kesempatan itu, Rustini juga mengapresiasi PKB Kalimantan Selatan yang mendirikan posko kesehatan bagi warga terdampak.

Menurut dia, posko kesehatan sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan di tengah kondisi lingkungan yang terdampak asap dan kebakaran.