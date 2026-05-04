Pembinaan Generasi Muda, Ratusan Pelajar Ikuti Garuda Youth 2026

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Badan Intelektual Strategi Objektif Nasional Indonesia (BISON) mengadakan Garuda Youth Camp 2026 yang diikuti 560 pelajar dari 29 SMA dan SMK se-Jabodetabek, yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, pada 1–3 Mei 2026.

Kegiatan Garuda Youth Camp 2026 dirancang sebagai kegiatan edukatif untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki jiwa kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan kompetitif.

“Ikhtiar kita menciptakan anak muda yang terdidik, anak muda petarung, dan anak muda yang memiliki kompetensi,” ujar Bima Arya, Minggu (3/5/2026).

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan pelatihan kepemimpinan, kedisiplinan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan guna menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan.

Selain itu, para pelajar juga diajak mengembangkan potensi diri sesuai minat akademik masing-masing, sekaligus memperkuat karakter agar tidak mudah terpengaruh dampak negatif perkembangan informasi digital.

Dalam kegiatan tersebut, para pelajar turut mendeklarasikan komitmen “Pemuda Bersatu, Bangsa Kuat untuk Indonesia Emas 2045”.

Deklarasi itu berisi penolakan terhadap radikalisme, tindak anarkis, serta segala bentuk kekerasan yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.