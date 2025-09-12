Pembobol Posko Mahasiswa Unsri di Pagar Alam Ditangkap Polisi

menu
Tersangka beserta barang bukti saat diamankan di Polsek Pagar Alam Utara. Foto: Dokumen Polisi for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Polisi meringkus AGS, 30, pembobol posko mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) di Desa Perandonan, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Rabu (2/7/2025).

Dalam aksinya, pelaku menggondol satu unit Macbook senilai Rp 20 juta milik salah satu mahasiswa bernama Lutfia Adinda Ayu, 20. 

Kapolsek Pagar Alam Utara Iptu Akhirudin mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap tersangka berdasarkan laporan dari mahasiswa. 

Seusai menerima laporan dari mahasiswa, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. 

"Pelaku sudah kami amankan Kamis (11/9/2025) malam," ungkap Akhirudin, Jumat (12/9/2025). 

Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa tas coklat, mukena, buku juz amma, catatan, hingga HP Realme yang digunakan pelaku untuk memposting laptop curian di marketplace.

“Anggota juga mengamankan barang bukti Macbook yang sempat hilang diketahui telah dijual secara online,” kata Akhirudin singkat. 

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Polisi masih mengembangkan kasus ini, terutama terkait penjualan Macbook curian di platform belanja online. (mcr35/jpnn)

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Cuci Hati

