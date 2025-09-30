menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Pembobolan Rekening Dormant BNI Rp 204 Miliar, Berkas 3 Tersangka Diterima Jaksa

Pembobolan Rekening Dormant BNI Rp 204 Miliar, Berkas 3 Tersangka Diterima Jaksa

Pembobolan Rekening Dormant BNI Rp 204 Miliar, Berkas 3 Tersangka Diterima Jaksa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para tersangka kasus pembobolan rekening dormant di kantor cabang Bank BNI di Jawa Barat ditunjukkan dalam konferensi pers yang digelar Dittipideksus Bareskrim Polri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (25/9/2025). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima berkas tiga dari sembilan tersangka kasus dugaan pembobolan rekening dormant (pasif) Bank BNI senilai Rp 204 miliar.

Penyidikan kasus pembobolan rekening bank itu ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

"Tiga sudah berkas dan sudah dilakukan koordinasi untuk dilengkapi dalam pemberkasan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Baca Juga:

Tiga tersangka itu ialah AP selaku kepala cabang bank BNI, GRH selaku consumer relations manager bank, dan NAT selaku mantan pegawai bank yang menjadi eksekutor.

Adapun enam tersangka lainnya, kata Anang, masih dalam tahap pemberkasan.

Diketahui, Dittipideksus Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus pembobolan rekening dormant pada kantor cabang BNI di Jawa Barat senilai Rp 204 miliar.

Baca Juga:

Penyidik menetapkan sembilan tersangka dalam kasus tersebut. Pertama, dari kelompok karyawan bank, yaitu AP (50) selaku kepala cabang pembantu bank BNI dan GRH (43) yang merupakan consumer relations manager bank.

Selanjutnya, lima tersangka yang merupakan pembobol atau eksekutor, yaitu C (41), DR (44), NAT (36), R (51), dan TT (38).

Kejagung telah menerima berkas tiga dari sembilan tersangka pembobolan rekening dormant BNI senilai Rp 204 miliar. Begini perkembangannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI