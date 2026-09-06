Pembukaan Beyond the Cage, Kementan Dorong Transisi Cage-Free Bertahap & Berbasis Bukti

jpnn.com, JAKARTA - Act For Farmed Animals (AFFA) membuka Beyond the Cage, pameran imersif yang mengangkat kehidupan ayam petelur dalam sistem kandang baterai dan perkembangan cage-free sebagai alternatif pemeliharaan di Taman Ismail Marzuki.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong transisi sistem produksi dilakukan secara bertahap, terukur, dan berbasis bukti ilmiah.

Pembukaan dihadiri Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Ditjen PKH Kementan I Ketut Wirata, Kepala UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas (BPPTU) Jatiwangi Ahmad Gufron yang mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, serta peternak cage free Roby Gandawijaya dari PT Inti Prima Satwa Sejahtera.

Wirata mengatakan menempatkan kesejahteraan hewan dalam kaitannya dengan keamanan pangan, zoonosis, resistensi antimikroba, perubahan iklim, dan tuntutan konsumen terhadap praktik peternakan yang etis dan berkelanjutan.

Pendekatan One Health dan One Welfare digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan dalam sistem peternakan.

“Ketika ayam lebih bahagia dan tidak stres, penggunaan obat-obatan atau antibiotik dapat berkurang. Hal itu ikut mendukung bahan pangan yang lebih sehat,” kata Wirata.

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Wirata juga menyampaikan bahwa sistem cage-free memberi ayam kesempatan untuk bergerak, bertengger, dan mandi debu. Kondisi lingkungan yang baik dinilai dapat menurunkan stres dan penyakit sehingga penggunaan antimikroba dapat berkurang. Pada saat yang sama, pemerintah menilai perubahan sistem membutuhkan penyesuaian infrastruktur, biaya, pengetahuan teknis, manajemen, dan kepastian pasar.

Beyond the Cage menggunakan karya seni, cerita, dan pengalaman imersif untuk memperlihatkan proses yang biasanya tidak terlihat sebelum telur sampai ke meja makan, restoran, hotel, toko roti, dan berbagai bisnis pangan. Pameran ini mengusung subtema Building a More Responsible Food System.