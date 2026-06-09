Pembukaan Piala Dunia 2026 Momen Ideal Menaikkan Gaji Guru

jpnn.com - MEXICO CITY - Pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City Stadium, Mexico City, Meksiko pada Jumat (12/6) dini hari WIB terancam diwarnai demonstrasi.

AFP melaporkan, para guru di Mexico City menjadikan momen pembukaan Piala Dunia 2026 di kotanya sebagai saat menekan pemerintah agar menaikkan gaji dan mempertimbangkan kebijakan reformasi pensiun.

Sejumlah tenda-tenda para guru berdiri di sekitar pusat kota, yang konon membuat para turis yang pengin menikmati seremoni pembukaan PD26 terusik.

Pemilik kafe pun mengeluh usahanya sepi, lantaran turis asing lebih nyaman berdiam di penginapan ketimbang menyaksikan demonstrasi-demonstrasi di sekitar kota.

Serikat guru telah mengancam akan melakukan demonstrasi utama pada pertandingan pembukaan WC26 antara Meksiko vs Afrika Selatan di Mexico City Stadium.

"Ini adalah momen ideal untuk menimbulkan tekanan untuk mendapatkan konsesi dari pemerintah," kata seorang guru Dinora Diaz (42 tahun) kepada AFP di perkemahan jalanan.

Sementara itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menjamin pembukaan Piala Dunia 2026 akan berjalan lancar.

"Kami menjamin perayaan Piala Dunia terlaksana dengan baik, dalam damai dan tenang," kata Sheinbaum. (afp/jpnn)