Pembukaan Rute dan Layanan Baru Terbukti Dongkrak Arus Peti Kemas Nasional
jpnn.com, SURABAYA - Arus peti kemas nasional terus menunjukkan tren positif pada semester I 2026.
PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat throughput mencapai 6,63 juta TEUs atau tumbuh 5,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan tersebut didorong oleh ekspansi layanan pelayaran melalui pembukaan rute baru, penambahan kunjungan kapal (extra call), serta meningkatnya aktivitas perdagangan.
Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menyebut pertumbuhan terjadi baik pada peti kemas domestik maupun internasional.
Arus peti kemas luar negeri mencapai 2,27 juta TEUs atau tumbuh 9,13 persen, sedangkan domestik mencapai 4,36 juta TEUs atau tumbuh 3,72 persen.
Dari sisi perdagangan internasional, arus impor mencapai 1,11 juta TEUs (tumbuh 11,67 persen) dan ekspor mencapai 1,13 juta TEUs (tumbuh 6,70 persen).
Angka ini menunjukkan aktivitas perdagangan Indonesia masih tumbuh positif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas pelayaran, pembukaan layanan (service) baru, penambahan kunjungan kapal, direct call internasional di kawasan Indonesia Timur, hingga meningkatnya kebutuhan logistik untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN)," ungkap Widyaswendra, Senin (27/7).
PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat throughput mencapai 6,63 juta TEUs atau tumbuh 5,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu
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