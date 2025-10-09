menu
Pembukaan Tol Kataraja akan Bawa Multiplier Effect ke Kawasan PIK
Pembukaan Tol Kataraja membawa multiplier effect bagi kawasan PIK. Foto: Dokumen Yes Invest.

jpnn.com - JAKARTA - Pembukaan ruas Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg (Kataraja) menjadi babak baru dalam konektivitas kawasan barat Jakarta.

Tol yang terhubung langsung dengan Pantai Indah Kapuk 2 itu resmi beroperasi fungsional mulai Kamis 9 Oktober 2025, dengan akses gratis hingga 20 Oktober setiap pukul 06.00-20.00 WIB.

Kehadiran tol sepanjang 39 kilometer ini bukan hanya memperpendek waktu tempuh dari Jakarta ke kawasan pesisir Tangerang, tetapi juga menjadi katalis ekonomi baru.

Baca Juga:

Akses yang kian terbuka diyakini mempercepat pengembangan kawasan PIK 2 sebagai destinasi investasi, hunian, dan pariwisata terpadu.

Momen pembukaan Tol Kataraja bertepatan dengan penyelenggaraan Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2025 di Nusantara International Convention & Exhibition (NICE) PIK 2.

Ajang internasional ini mempertemukan para pelaku industri pariwisata, investor, dan wisatawan, sekaligus menegaskan posisi PIK 2 sebagai episentrum ekonomi baru di utara Jakarta.

Baca Juga:

CEO & Founder Yes Invest Christofer, CSA, CTA mengatakan kehadiran infrastruktur tol Kataraja ini akan berdampak paling signifikan dan membawa multiplier effect.

"Dengan tersambungnya kawasan PIK 2 ke jaringan tol utama, biaya logistik menuju Bandara Soekarno–Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok akan turun, arus distribusi barang lebih efisien, dan waktu tempuh berkurang drastis. Ini akan memperkuat daya saing sektor manufaktur dan perdagangan," kata dia dalam keterangannya, Kamis (9/10).

CEO & Founder Yes Invest Christofer meyakini bahwa pembukaan Tol Kataraja membawa multiplier effect bagi kawasan PIK

