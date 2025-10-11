menu
Pembuktian Performa dan Stabilitas Chery Tiggo 9 CSH di Trek Uji

Test drive Chery Tiggo 9 CSH di Bridgestone proving ground track, Karawang, Jabar, Jumat (10/10). Foto: ridho

jpnn.com, KARAWANG - Chery Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya di pasar SUV premium lewat Tiggo 9 CSH, model flagship berteknologi Plug-in Hybrid (PHEV) yang baru saja kami coba di Bridgestone Proving Ground Track, Karawang, Jawa Barat.

Mobil langsung mencuri perhatian dengan tenaga besar, kabin mewah, dan pengendalian yang solid - meski belum tanpa kekurangan.

Begitu pedal gas diinjak dalam mode sport, gabungan mesin 1.500cc turbo dan tiga motor listrik langsung menunjukkan performanya.

Dorongan tenaga terasa spontan dan transmisi 3DHT AWD bekerja mulus tanpa hentakan berarti.

Akselerasinya impresif untuk SUV berbobot besar, menunjukkan karakter performa khas mobil premium.

Di balik performa buasnya, respons rem dirasa agak sensitif di kecepatan rendah.

Transisi dari tenaga listrik ke mesin bensin ada sedikit jeda untuk beradaptasi.

Masuk ke jalur tidak rata, karakter suspensinya terasa stiff dan stabil.

Test Drive Chery Tiggo 9 CSH: mobil mencuri perhatian dengan tenaga besar, kabin mewah, dan pengendalian yang solid—meski belum tanpa kekurangan.

