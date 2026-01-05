menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pembunuh Anak Politikus PKS Cilegon Ditangkap, Polisi Ungkap Motif Pelaku

Pembunuh Anak Politikus PKS Cilegon Ditangkap, Polisi Ungkap Motif Pelaku

Pembunuh Anak Politikus PKS Cilegon Ditangkap, Polisi Ungkap Motif Pelaku
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi menggelar konferensi pers tentang kasus pembunuhan terhadap bocah sembilan tahun di Perumahan Bumi Bukit Semesta (BBS) III, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Senin (5/1). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com - CILEGON - Satreskrim Polres Cilegon bersama Ditreskrimum Polda Banten menangkap pembunuh MA (9), anak politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maman Suherman.

Pelaku ditangkap ketika sedang mencuri di rumah mantan anggota DPRD Kota Cilegon Roisudin Sayuri pada Jumat (2/1).

Dirreskrimum Polda Banten Kombes Dian Setyawan mengatakan pelaku berinisial HA (31), warga Palembang yang merupakan spesialis pencurian rumah kosong.

Baca Juga:

"Motif pelaku melakukan perbuatannya untuk mendapatkan uang agar dapat membayar utang, karena mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto," ujar Kombes Dian, Senin (5/1).

Dia menjelaskan peristiwa terbunuhnya anak di bawah umur di Perumahan Bumi Bukit Semesta (BBS) III, Kelurahan Ciwaduk diawali dari kasus pencurian dengan pemberatan.

"Kemudian pada saat akan melancarkan aksinya pelaku dipergoki korban, karena panik AH membekap serta menusuk MA menggunakan pisau. Korban meninggal dunia," ujarnya.

Baca Juga:

Kombes Dian mengatakan pelaku beraksi seorang diri tanpa dibantu orang lain.

"Jadi, pelaku ini adalah pelaku tunggal melakukan pencurian di rumah yang dijadikan sasaran secara acak," kata Kombes Dian. (mcr34/jpnn)

Pelaku pembunuh anak politikus PKS Kota Cilegon merupakan spesialis pencurian rumah kosong.


Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Abdul Malik Fajar

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI