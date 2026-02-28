Pembunuh ASN Ini Akhirnya Ditangkap di Walesi Jayawijaya
jpnn.com, WAMENA - Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Pelaku berinisial DK ditangkap di tempat persembunyiannya Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya.
Wakapolres Jayawijaya AKP Albert Mabel mengatakan pelaku ditangkap atas pembuhuhan terhadap korban berinisial LS pada 24 Februari 2026 di Jalan Ahmad Yani Wamena.
“Terduga pelaku sempat melarikan diri, dan kami aparat kepolisian berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” katanya dalam keterangan tertulis di Wamena, Sabtu.
Ia mengungkapkan polisi sebelum menangkap terlebih dahulu bernegosiasi bersama pihak keluarga terduga pelaku.
“Setelah negosiasi yang kami lakukan begitu panjang, akhirnya terduga pelaku bersedia menyerahkan diri tanpa adanya perlawanan,” ujarnya.
Ia menjelaskan berdasarkan pemeriksaan awal, motif terduga pelaku melakukan perbuatannya adalah sakit hati karena diputuskan oleh korban secara sepihak.
“Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Jayawijaya untuk proses hukum lebih lanjut,” katanya.
