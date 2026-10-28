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Pembunuh Istri Siri & Anak di Madiun Superior dan Punya IQ di Atas Rata-Rata

Pembunuh Istri Siri & Anak di Madiun Superior dan Punya IQ di Atas Rata-Rata
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Polisi menggiring tersangka pembunuhan ibu dan anak di Kota Madiun berinisial DBM (40) di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (27/10/2026). Foto: HO-Bidhumas Polda Jatim/Antara

jpnn.com - SURABAYA - Polda Jawa Timur mengungkap hasil pemeriksaan psikologis terhadap Dwi Bagus Martono alias Bagus (40), tersangka pembunuhan istri sirinya Dini Hardiyanti (30) dan anaknya AGF (4) di Madiun.

Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Roy HM Sihombing mengatakan bahwa si pembunuh, mutilan, dan pembakar korban itu diketahui merupakan lulusan sebuah politeknik terkemuka di Bandung.

Saat ini tersangka juga menyandang status pekerja sebagai tenaga ahli pengeboran minyak lepas pantai.

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“Dia mempunyai kelebihan, ya, tingkat IQ di atas rata-rata. Tingkat kepintarannya cukup tinggi," kata Roy di Mapolda Jawa Timur, Selasa (27/10).

Roy menyebut penyidik menemukan adanya indikasi tersangka mempunyai karakter yang merasa lebih berkuasa atau superior dibandingkan orang lain yang ada di sekitarnya.

“Memang hasil tes psikologinya sudah keluar dan sudah disampaikan kepada kami. Memang ada kecenderungan tersangka ini bersifat superior begitu ya," ujarnya.

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Tersangka juga terlihat pintar dalam menyusun alibi setelah mengeksekusi istri siri dan anaknya, memperhitungkan dengan matang cara membersihkan bukti tindakannya.

Alasan tersangka membunuh bocah berusia empat tahun pun karena merasa si anak tersebut berpotensi akan membocorkan tindakannya kepada orang lain.

Pembunuh istri dan anak di Madiun itu juga menyandang status sebagai tenaga ahli pengeboran minyak lepas pantai.

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