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Pembunuh Wanita di Cianjur Tertangkap di Sukabumi

Pembunuh Wanita di Cianjur Tertangkap di Sukabumi
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Kapolres Cianjur, Jawa Barat AKBP Alexander Yurikho Hadi saat menggelar konprensi pers terkait kasus mayat perempuan di mes peternakan di Kecamatan Warungkondang, Rabu (2/9/2026).ANTARA/Ahmad Fikri.

jpnn.com - Polisi menangkap Asep Saepul (45), terduga pembunuh wanita di mes peternakan di Kecamatan Warungkondang setelah pelaku kabur ke Sukabumi.

Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yurikho Hadi mengatakan polisi mendapat informasi pelaku terlihat di Kecamatan Kalibunder, Sukabumi sehingga langsung dilakukan penangkapan tanpa perlawanan.

"Dari tangan pelaku diamankan satu unit sepeda motor milik korban dan barang bukti lainnya," kata Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yurikho Hadi di Cianjur, Rabu.

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Alexander mengatakan pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah guru spiritualnya di Kabupaten Sukabumi.

Pelaku kemudian dibawa ke Polres Cianjur untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengaku memukul kepala korban menggunakan tongkat kayu hingga meninggal dunia.

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Setelah itu, pelaku membawa sepeda motor korban untuk melarikan diri dan sempat bersembunyi di rumah kakaknya di Jampang Tengah, Sukabumi.

Pelaku mengaku melakukan pembunuhan tersebut karena cemburu. Dia juga sempat berniat menguburkan jasad korban di belakang mes peternakan, tetapi panik dan memilih melarikan diri.

Polisi menangkap Asep Saepul (45), terduga pembunuh wanita di mes peternakan di Kecamatan Warungkondang setelah pelaku kabur ke Sukabumi.

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