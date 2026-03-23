Pembunuh Wanita di Jakarta Timur Ditangkap

Pembunuh Wanita di Jakarta Timur Ditangkap

Lokasi penemuan mayat wanita berinisial DA di kontrakan Jalan Daman I Nomor 39, RT 008 RW 002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (21/3/2026). ANTARA/HO-Ditreskrimum Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Bergerak cepat, polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita di Jakarta Timur.

Korban ditemukan tak bernyawa di kontrakan Jalan Daman I, RT 008 RW 002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung.

"Iya betul, sudah tertangkap tersangkanya kasus wanita yang ditemukan tewas," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal, Minggu.

Pelaku diketahui merupakan mantan suami siri korban yang berstatus warga negara asing (WNA) asal Irak.

Polisi sekaligus meluruskan informasi yang sempat beredar terkait kewarganegaraan pelaku.

Berdasarkan data resmi, tersangka merupakan WNA Irak, bukan Iran.

"Sesuai data WNA Irak dan dari awal saya sampaikan sebelum ditangkap diduga pelaku WNA Irak," tegas Alfian.

Penangkapan dilakukan di wilayah Cikupa, Tangerang, Banten. Meski tidak dijelaskan secara rinci proses penangkapan, polisi memastikan tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan dan kini telah berada dalam pengawasan aparat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

