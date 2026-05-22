Pembunuh Wanita di Makassar Ditangkap Polisi
jpnn.com - Aparat kepolisian gabungan berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dengan menangkap pelaku berinisial EB.
Korbannya merupakan seorang wanita yang sebelumnya ditemukan tewas di kamar penginapan Mulia House, Jalan Sungai Saddang Baru, Makassar, Sulawesi Selatan.
"Terduga pelaku inisial EB, karyawan swasta diamankan di rumahnya Jalan Kejayaan, Kecamatan Tamalanrea Makassar," kata Kanit Resmob Polda Sulsel AKP Wawan Suryadinata, Jumat (22/5/2026).
Kasus itu terungkap setelah penyelidikan mendalam dengan melibatkan tim Unit Resmob Ditreskrimum Polda Sulsel, Unit Jatanras Polrestabes Makassar beserta Polsek Rappocini.
Awalnya polisi menerima laporan penemuan mayat seorang perempuan di dalam kamar penginapan Mulia dengan kondisi mulut mengeluarkan darah pada Rabu (20/5/2026) sekitar pukul 19.00 WITA.
Tim gabungan kepolisian bersama regu forensik melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi serta membawa jenazah ke RS Bhayangkara untuk autopsi.
Belakangan korban diketahui inisial MA (40) seorang ibu rumah tangga asal Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dari keterangan pihak pengelola penginapan, korban masuk pada 17 Mei 2026 bersama seorang pria tidak dikenal, diduga kekasihnya.
