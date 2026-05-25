Pembunuhan di Malam Perayaan Keberhasilan Persib Jadi Juara
jpnn.com - BANDUNG - Seorang pria berinisial A (21 tahun), warga Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, ditemukan tewas di trotoar Alun-alun Ujungberung, Kota Bandung pada Minggu (24/5) dini hari.
A diduga menjadi korban pembunuhan dan kejadian ini sudah ditangani Polsek Ujungberung.
Berdasarkan informasi, A merupakan Bobotoh yang saat malam itu sedang merayakan Persib juara pascalaga penentu lawan Persijap Jepara pada Sabtu (23/5) lalu.
Kapolsek Ujungberung Kompol Heri Suryadi menuturkan, tidak ditemukan atribut Bobotoh yang dikenakan korban.
"Ya, kalau masyarakat Bandung mah semua juga Bobotoh, tetapi saat kejadian tidak gunakan atribut Bobotoh," kata Heri saat dikonfirmasi, Senin (25/5).
Meski demikian, Heri pastikan A diduga merupakan korban pembunuhan karena ditemukan luka tusuk di tubuhnya.
"Korban mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri," ujarnya.
Menurutnya, polisi masih menyelidiki kejadian ini.
Seorang diduga pendukung Persib ditemukan tewas dengan luka tusuk di dada di trotoar Alun-alun Ujungberung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Borneo FC Menang Statistik, Tapi Gelar Jatuh ke Persib, Lefundes Coba Ikhlas
- Semarak Pesta Persib Juara, Adhitia: Hatur Nuhun, Bobotoh
- Di Samarinda Ada Pesta Gol, di Bandung Perayaan Persib Juara Bikin Merinding
- Beri Persib Trofi Ketiga, Bojan Hodak Mengaku Hanya Memikirkan Satu Hal Ini
- Persib Bandung Juara, Eliano Reijnders Blak-blakan: Bobotoh tak Ada Lawan
- Sukses Bawa Persib Juara Lagi, Bojan Hodak Tetap Rendah Hati