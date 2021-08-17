jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat.

Penangkapan pria berinisial MB terduga pelaku dilakukan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Imron Ermawan mengatakan MB diamankan di kawasan Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, sekitar pukul 12.47 WIB.

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Tim gabungan telah mengamankan satu orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan melengkapi barang bukti," kata Imron.

Sampai dengan saat ini, penyidik masih mendalami keterangan MB dan para saksi, serta menelaah barang bukti untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang mengakibatkan seorang laki-laki meninggal dunia itu.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait peristiwa itu agar menyampaikannya melalui layanan Call Center Polri 110 atau mendatangi kantor kepolisian terdekat.

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Menurut dia, setiap informasi dari masyarakat dapat membantu penyidik mengungkap perkara tersebut secara objektif.

Sebelumnya, beredar video di media sosial instagram melalui akun @martino_mark_expert yang memperlihatkan seorang pria remaja diduga tewas dengan tubuh penuh luka akibat senjata tajam.