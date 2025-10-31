Pembunuhan di Siak: Pelaku Paksa Istrinya Melayani Korban Berhubungan Badan

menu
Pelaku pembunuhan sadis Ikhsan saat diinterogasi oleh Kapolres Siak AKBP Eka. Foto: Polres Siak.

jpnn.com - SIAK - Fakta mengejutkan terungkap di balik pembunuhan sadis yang terjadi di Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Korban bernama Novrianto ternyata sempat berhubungan badan dengan istri pelaku Ikhsan.

Hal itu dilakukan atas izin pelaku sendiri sebelum akhirnya korban dibunuh secara brutal.

Baca Juga:

Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra mengatakan peristiwa tragis itu bermula pada Minggu (26/10) dini hari.

Saat itu pelaku dan korban minum tuak bersama di rumahnya.

Sekitar pukul 03.00 WIB, dalam kondisi mabuk, pelaku menyuruh istrinya melayani korban untuk berhubungan intim di ruang tamu rumah mereka.

Baca Juga:

“Istri pelaku sempat menolak dan meronta, tetapi Ikhsan memaksa sambil memegangi tangan istrinya. Dia bahkan ikut meraba tubuh sang istri ketika korban melakukan perbuatan tersebut,” ujar AKBP Eka, Jumat (31/10).

Pelaku sendiri juga lalu berhubungan badan dengan istrinya, lalu kembali minum tuak bersama korban.

Dalam kondisi mabuk, pelaku pembunuhan sadis di Siak menyuruh istrinya melayani korban di ruang tamu rumah mereka.

