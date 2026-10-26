Pembunuhan Ibu dan Anak Asal Bogor di Madiun, Suami Siri Ditangkap Polisi
jpnn.com - Penyidik Polres Madiun sedang mengusut kasus dugaan pembunuhan ibu dan anak asal Bogor, Jawa Barat berinisial DH (30) dan AGF (4).
Kasus itu melibatkan suami siri korban berinisial DBM, warga Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
Kapolres Madiun Kota AKBP Rizki Pratama mengatakan polisi masih mendalami kasus tersebut lebih lanjut. Terduga pelaku telah ditangkap.
Kasus pembunuhan tersebut kini ditangani tim Jatanras Polda Jatim untuk penyelidikan lebih lanjut.
"Masih pendalaman. Baru tertangkap terduga pelakunya," ujar Rizki singkat saat dihubungi wartawan, Senin (26/10/2026).
Berdasarkan informasi dari pihak keluarga korban, kasus itu bermula dari laporan kehilangan korban DH (30) bersama anaknya AGF (4), sejak 20 September 2026.
Pihak keluarga kemudian berupaya mencari keduanya. Laporan orang hilang akhirnya dibuat di Polres Madiun Kota pada 5 Oktober 2026.
Hasil penelusuran dan informasi yang dihimpun polisi di lapangan, peristiwa tersebut diduga bermula di Hotel Mataram Baru, Jalan dr. Soetomo, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada 20 September 2026.
Penyidik Polres Madiun sedang mengusut kasus dugaan pembunuhan ibu dan anak asal Bogor, Jawa Barat berinisial DH (30) dan AGF (4).
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