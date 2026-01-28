Pembunuhan Janda di Ponorogo, Ini Kata Polisi soal Terduga Pelaku

jpnn.com - Polisi masih menyelidiki dugaan pembunuhan terhadap seorang janda bernama Nur Aini (52) yang ditemukan tewas di rumahnya, Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Hasil autopsi yang dilakukan pihak Polres Ponorogo, Selasa (27/1/2026), menyebutkan korban tewas akibat luka sayatan di bagian leher yang menyebabkan pendarahan hebat.

Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan autopsi dilakukan oleh tim dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, Polda Jawa Timur.

Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, yakni adanya luka sayatan di leher, luka memar di kepala akibat benda tumpul.

"Serta, luka lain di bagian tangan. Luka sayatan di leher menyebabkan pendarahan dan menjadi penyebab kematian korban," kata Imam, kemarin.

Dia menyebut luka sayatan di leher korban diduga akibat senjata tajam, sementara luka di kepala mengindikasikan adanya benturan atau pukulan benda tumpul.

Berdasarkan hasil forensik, korban diperkirakan meninggal dunia pada Sabtu (24/1/2026), sebelum akhirnya ditemukan oleh warga.

Penyidik masih mendalami kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi serta kerabat korban.