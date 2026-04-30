Pembunuhan Nenek di Pekanbaru Terekam CCTV, Menantu Diduga Terlibat
jpnn.com, PEKANBARU - Kasus pembunuhan tragis terhadap seorang perempuan lanjut usia di Kota Pekanbaru makin terang setelah rekaman kamera pengawas (CCTV) mengungkap detik-detik aksi kekerasan tersebut.
Korban, Dumaris Denny Waty Sitio, 60, tewas setelah dihantam berulang kali menggunakan balok kayu di dalam rumahnya di Jalan Kurnia II, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Rabu (29/4/2026).
Dari rekaman CCTV yang beredar, pelaku terlihat masuk ke dalam rumah sambil membawa balok kayu dan melakukan penyerangan terhadap korban.
Aksi brutal tersebut diduga tidak dilakukan sendirian.
“Jumlah pelaku sekitar empat orang, tetapi masih dalam pendalaman. Identitas sudah kami kantongi dan saat ini dalam proses pengejaran,” ujar Kanit Reskrim Polsek Rumbai Pesisir, Iptu Dodi Vivino, Kamis (30/4).
Fakta mengejutkan lainnya, aksi penganiayaan tersebut diduga sempat disaksikan oleh menantu korban yang berada di lokasi saat kejadian.
“Berdasarkan penyelidikan awal, menantu korban terlihat dalam rekaman CCTV,” beber Dodi.
Sementara itu, anak kandung korban juga telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Hingga kini, statusnya masih sebagai saksi.
