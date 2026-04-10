Pembunuhan Pengusaha Tenda di Bekasi

jpnn.com, BEKASI - Seorang pengusaha tenda bernama Eem (60) jadi korban pembunuhan di kediamannya, Kampung Utan Salak, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Kamis (9/4).

Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni menyatakan petugas pada perkara ini telah mengamankan sejumlah barang dari dalam rumah sebagai barang bukti.

"Penyelidikan sedang berlangsung, termasuk melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku," katanya, Jumat.

Baca Juga: Tiga Pelaku Penyiraman Air Keras Ditangkap di Jatiasih Bekasi

Dia mengungkapkan korban pertama kali ditemukan oleh karyawan dan warga setelah merasa curiga karena tidak merespons panggilan dari luar rumah.

Saat itu, pintu dalam kondisi terkunci dari dalam hingga akhirnya didobrak.

Korban ditemukan tergeletak di dalam rumah dengan kondisi mengenaskan.

Sejumlah luka terlihat pada bagian tubuh, termasuk di kepala, bahkan terdapat indikasi luka di leher atau tergorok.

Menurut keterangan saksi Aming, tidak ada tanda-tanda aktivitas pekerjaan di tempat kejadian perkara saat korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.