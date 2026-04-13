Pembunuhan Pensiunan ASN Telah Direncanakan Pelaku

jpnn.com, PASAMAN BARAT - Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan terhadap pensiunan aparatur sipil negara (ASN) di Pasaman Barat, Sumatera Barat, Senin (13/4).

Dalam rekonstruksi itu tersangka memperagakan 36 adegan.

"Rekonstruksi itu kami adakan di Mapolres Pasaman Barat oleh tersangka inisial NJ (39) yang melakukan pembunuhan terhadap pensiunan ASN Khoiron Lubis (65) warga Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat," kata Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, Senin.

Menurutnya, rekonstruksi menghadirkan tersangka dan para saksi secara langsung, sementara peran korban digantikan oleh pemeran pengganti.

"Guna menjaga transparansi dan aspek legalitas, gelar rekonstruksi ini turut dihadiri oleh Tim Inafis Polres Pasaman Barat, perwakilan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta advokat/kuasa hukum pelaku," katanya.

Rekonstruksi dilakukan di halaman Mapolres untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses rekonstruksi.

AKBP Agung memastikan bahwa seluruh proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut dia, jajarannya terus melengkapi alat bukti serta mempercepat penyelesaian berkas perkara guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.