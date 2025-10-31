menu
Pembunuhan Sadis di Siak: Korban Sempat Menonton Video Porno
Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra merilis pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ikhsan. Foto: Polres Siak.

jpnn.com - SIAK - Polres Siak mengungkap motif pembunuhan sadis di Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Pelaku yang diketahui bernama Ikhsan bin Rasmin Tanjung tega menghabisi nyawa rekannya sendiri, Novrianto, hanya karena sakit hati dan persoalan pribadi yang dipicu rasa tersinggung serta dendam lama.

Kasus ini bermula pada Minggu (26/10) dini hari, ketika pelaku dan korban minum tuak bersama di rumah pelaku.

Ikhsan merasa dipermalukan oleh korban.

“Pelaku sakit hati. Korban masih sempat menonton video porno di ponselnya. Ketika diminta berbagi hotspot, korban menolak dengan alasan kuota habis. Hal sepele ini memicu emosi pelaku hingga akhirnya membunuh korban,” ungkap Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra, Jumat (31/10).

Dalam kondisi mabuk dan dikuasai amarah, Ikhsan mengambil parang bergagang hijau dari ember di samping rumah dan membacok korban di bagian kepala.

Korban sempat melawan dan berlari ke luar rumah, tetapi kembali dibacok berkali-kali hingga tewas di dekat pagar rumah pelaku.

Setelah memastikan korban meninggal, Ikhsan mencuci parang dan membersihkan jejak darah.

