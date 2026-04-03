Pembunuhan Sadis di Siak, Nenek 72 Tahun Dibantai Cucu Kandung

jpnn.com, SIAK - Seorang pemuda berinisial AI (21) di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, nekat menggorok leher nenek kandungnya berinisial S (72).

Perbuatan itu terungkap setelah penemuan mayat S di rumahnya pada Kamis (2/4/2026) malam.

Ps Kasi Humas Polres Siak Aiptu Dede Prayoga mengatakan peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang saksi bernama Priastuti.

Pada pagi hari sekitar pukul 07.30 WIB, saksi sempat melintas di depan rumah korban dan melihat lampu teras masih menyala, tetapi tidak menaruh kecurigaan.

Kecurigaan mulai muncul pada sore hari sekitar pukul 18.30 WIB, saat Priastuti menerima telepon dari Sarwoedi, yang merupakan cucu korban.

“Dalam percakapan itu, Sarwoedi menanyakan keberadaan neneknya. Namun saksi menjawab bahwa korban tidak berada di rumah sejak pagi,” kata Dede Jumat (3/4).

Merasa ada yang tidak beres, Sarwoedi meminta saksi untuk mengecek langsung kondisi rumah korban.

Sekitar pukul 19.20 WIB, Priastuti bersama dua warga lainnya mendatangi rumah korban. Namun, tidak ada respons saat dipanggil.