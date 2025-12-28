Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo Masih Misteri, AKBP Bayu Bilang Begini

jpnn.com - Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie berjanji menyelesaikan pengungkapan kasus pembunuhan satu keluarga dengan tiga korban, yang terjadi pada 28 Desember 2025.

Menurut AKBP Bayu, kasus pembunuhan di Kecamatan Besuki itu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang bakal dia selesaikan.

"Nanti kami coba selesaikan dengan investigasi mendalam," kata Bayu kepada wartawan pada hari pertama bertugas di Polres Situbondo, Jawa Timur, Rabu (14/1/2026).

Sebelumnya, ketiga korban pembunuhan itu, yakni Muhammad Hasim (58) dan istrinya, Suningsih (38), serta anak perempuannya, Umi Rahmania (18).

Mereka ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, sekitar pukul 07.00 WIB.

Untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan satu keluarga itu, dia meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk insan pers, jika mendapatkan informasi terbaru terkait kasus itu.

Baca Juga: Mbak Misri Melihat Brigadir Nurhadi Mencium Meylani Putri

"Kami mohon bantuan kepada rekan-rekan media dan masyarakat untuk memberikan masukan, dan jika ada informasi terbaru sekecil apapun bisa disampaikan kepada kami," kata Bayu.

Informasi yang dihimpun ANTARA, sampai saat ini, jajaran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Situbondo, Jawa Timur, telah meminta keterangan 15 orang saksi untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan satu keluarga itu.