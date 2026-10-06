Pembunuhan Satu Keluarga di Tulang Bawang, Polisi Tahu Terduga Pelaku

jpnn.com, TULANG BAWANG - Pembunuhan satu keluarga menggemparkan warga Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Tulang Bawang, Lampung, Senin pagi.

Korban terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Ketiga korban ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia di kediamannya sekitar pukul 08.30 WIB.

"Benar, peristiwa pagi tadi pukul 08.30 WIB. Ada tiga orang yang meninggal dunia, terdiri dari ayah, ibu dan anaknya," kata Kepala Satreskrim Polres Tulang Bawang AKBP Apfryyadi Pratama saat dihubungi dari Lampung Selatan, Senin.

Berdasarkan identifikasi awal, ketiga korban, yakni Rahmat (69), Hasanah (56), dan Devny Kishela Putri (14).

Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan barang bukti dan petunjuk, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengungkap penyebab dan kronologi kejadian.

"Kami telah melakukan olah TKP dengan mencari bukti-bukti petunjuk pada peristiwa tersebut dan meminta keterangan sejumlah saksi,” ujarnya.

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Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah luka tusukan akibat senjata tajam pada tubuh korban.

Rahmat ditemukan di dalam kamar utama dengan sejumlah luka tusukan di sekujur tubuh. Sementara Hasanah dan anaknya ditemukan di kamar berbeda dalam kondisi berada di atas tempat tidur.