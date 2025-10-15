menu
JPNN.com » Kriminal » Pembunuhan Siswi SD di Jakut, Polisi Dalami Motif Pelaku

Pembunuhan Siswi SD di Jakut, Polisi Dalami Motif Pelaku

Pembunuhan Siswi SD di Jakut, Polisi Dalami Motif Pelaku
Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar di Jakarta, Kamis (4/9/2025). Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar mengatakan pihaknya masih mendalami motif pelaku MR (16) yang tega menghabisi nyawa anak perempuan berinisial VI (11).

VI siswa kelas 6 SD ditemukan tewas di kamar rumah pelaku, Kampung Sepatan RT 018/RW 005 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut), pada Senin (13/10).

“Untuk motif pelaku melakukan aksi pidana ini masih kami dalami ya,” kata Onkoseno, Selasa (14/10).

Dia mengatakan saat ini pelaku MR sudah berada di Mapolres Jakarta Utara dan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

“Kami juga masih menunggu hasil visum yang dilakukan tim ahli dari RS Polri untuk menjelaskan secara scientific penyebab kematian korban,” kata dia.

Menurut dia, dari pemeriksaan luar diketahui korban VI ini diduga meninggal kehabisan napas akibat kekerasan yang dilakukan pelaku.

“Korban ini dibunuh dan setelah itu pelaku melakukan pelecehan,” katanya.

Petugas juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di lokasi mulai dari kabel, bantal, serta barang lain yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian.

Polisi masih mendalami motif remaja pelaku pembunuhan siswi SD di Cilincing, Jakut.

