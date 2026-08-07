Pembunuhan Siswi SMP di Nabire Melibatkan Ahli Digital Forensik

jpnn.com - Polisi melibatkan ahli digital forensik untuk mengekstraksi data dari tiga telepon seluler sebagai bagian dari penyidikan kasus pembunuhan seorang siswi SMP di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu menyebut ekstraksi digital terhadap barang bukti dijadwalkan berlangsung pada 7 Agustus 2026 di Jayapura.

"Pelaksanaan ekstraksi dan cellebrite terhadap barang bukti berupa tiga buah telepon seluler, dua milik korban dan satu milik Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dijadwalkan besok di Jayapura," kata dia, Kamis (6/8/2026).

Pemeriksaan digital forensik dilakukan untuk melengkapi alat bukti dan memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan.

Selain itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan ahli rekaman kamera pengawas (CCTV) serta dokter yang melakukan pemeriksaan visum terhadap korban.

Menurut dia, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap ABH pada hari yang sama sebagai bagian dari tahapan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

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Samuel menjelaskan setelah seluruh pemeriksaan ahli selesai dilakukan, penyidik akan menggelar perkara kembali untuk menentukan jadwal rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) dengan berkoordinasi bersama penasihat hukum keluarga korban.

Ia menjelaskan, hingga kini penyidik telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan, menetapkan AWS sebagai tersangka, serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Nabire.