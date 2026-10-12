Pembunuhan Sopir Taksi Online di Sumedang Dipicu Masalah Utang

jpnn.com, SUMEDANG - Polisi menangkap pelaku pembunuhan berencana terhadap Yogi Saparudin (34), sopir taksi online yang jasadnya ditemukan terkubur di Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat.

Polisi mengatakan dari pengakuan pelaku nekat membunuh korban dengan motif persoalan utang sebesar Rp25 juta dengan bunga 20 persen setiap termin pembayaran.

"Motif sementara adalah utang. Nanti berkembang ke motif-motif lain. Kami masih melakukan pendalaman-pendalaman, barangkali masih ada kemungkinan pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh motif lain," kata Kepala Satreskrim Polres Sumedang AKP Usep Sudirman, Senin.

Dia menjelaskan keterangan sementara menyimpulkan korban dan salah seorang tersangka sempat terlibat keributan terkait penagihan utang sebelum pembunuhan terjadi.

Setelah keduanya berpisah, tersangka kembali memesan jasa korban melalui aplikasi transportasi daring dan mengajaknya menuju kawasan Cimalaka dengan alasan pekerjaan.

Dalam perjalanan tersebut, tersangka telah membawa seorang rekannya berinisial MIN yang masih berusia 17 tahun untuk melancarkan aksi pembunuhan setelah membawa korban ke lokasi yang telah dituju.

Korban diduga diikat menggunakan tali tambang dan dijerat pada bagian leher menggunakan kawat seling.

Saat korban melakukan perlawanan, salah seorang tersangka memukul wajahnya, sementara tersangka lainnya menarik tali hingga korban tidak lagi melakukan perlawanan.