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Pembunuhan Wakil Rektor ITB Indonesia Berawal dari Pencurian Terencana

Pembunuhan Wakil Rektor ITB Indonesia Berawal dari Pencurian Terencana
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Kapolres Karo AKBP Febriandi Haloho memberikan keterangan pers terkait pengungkapan kasus pembunuhan Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Indonesia Kabanjahe Aspira Surbakti di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Selasa (29/9/2026). ANTARA/Ade Friadi

jpnn.com - Pembunuhan Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Indonesia Kabanjahe Aspira Surbakti ternyata berawal dari pencurian yang direncanakan kedua pelaku berinisial AD dan RS.

Penyidik Polres Karo, Sumatera Utara sudah mengungkap motif pembunuhan tersebut.

Kapolres Karo AKBP Febriandi Haloho mengatakan berdasarkan hasil penyidikan, tersangka AD dan RS bahkan telah memantau aktivitas korban selama sekitar dua bulan.

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"Kedua pelaku itu merencanakan pencurian dengan memata-matai aktivitas korban selama dua bulan terakhir. Mereka tahu korban tinggal seorang diri dan memiliki barang serta kendaraan mewah," kata Kapolres, Selasa (29/9/2026)

Kedua tersangka ditangkap tim gabungan Polres Karo, Tim Jatanras Polda Sumatera Utara, dan Polrestabes Medan di kawasan Jermal, Kota Medan.

Tersangka AD dan RS merupakan mantan buruh bangunan yang pernah bekerja di kompleks perumahan tempat korban tinggal, sehingga mengetahui kondisi lingkungan tersebut.

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Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, kedua tersangka berangkat dari Medan menuju Kabanjahe menggunakan mobil travel.

Keduanya kemudian diduga menyusup ke rumah korban sekitar pukul 04.00 WIB melalui bagian belakang rumah dan masuk melalui atap kaca.

Pembunuhan Wakil Rektor II ITB Indonesia Kabanjahe Aspira Surbakti ternyata berawal dari pencurian yang direncanakan kedua pelaku berinisial AD dan RS.

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