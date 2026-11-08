Pemda Bersyukur PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke ASN Penuh, Bupati Afni: Tunggu Juknis Pusat

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) bersyukur karena PPPK paruh waktu dialihkan ke aparatur sipil negara atau ASN penuh. Kini, pemda masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.

Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si. menyambut gembira kebijakan anyar pemerintah pusat yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Jumat 6 November 2026 tersebut. Namun, di balik kabar gembira tersebut, menyimpan sejumlah pertanyaan mendasar yang hingga kini belum dijawab pemerintah pusat.

Pertanyaan paling krusial ialah siapa yang akan menanggung gaji belasan ribu PPPK paruh waktu setelah beralih menjadi PPPK penuh waktu, apakah pembiayaannya bersumber dari APBN atau tetap dibebankan kepada APBD?

Peningkatan status ke PPPK penuh waktu, lanjut Afni, merupakan satu progres karena memang dahulunya soal PPPK ini dijanjikan dibayarkan oleh pemerintah pusat, meski beberapa tahun terakhir ternyata dibayar daerah.

"Jika semua jadi PPPK penuh waktu, pertanyaannya siapa yang akan membayar gaji mereka nantinya ya? Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat," ujar Bupati Afni kepada JPNN, Minggu (8/11).

Sejumlah pertanyaan bupati perempuan pertama di Siak itu tersebut, mengingatkan kepastian sumber pendanaan sangat penting bagi pemerintah daerah yang saat ini sedang menyusun rancangan APBD 2027.

"Tanpa petunjuk teknis yang jelas, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan dalam perencanaan anggaran," ujarnya.

Dia juga mengatakan pengumuman pemerintah pusat tersebut merupakan sebuah progres yang patut disyukuri. Namun, kebijakan itu harus disertai kejelasan mengenai mekanisme pembiayaan dan administrasi kepegawaiannya.