Pemda Diminta Alokasikan Pajak Air Tanah untuk Pemeliharaan Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Pajak air tanah (PAT) sering kali dikritik lantaran belum sepenuhnya dialokasikan kembali untuk kegiatan konservasi.

Padahal, mandat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), sebagian hasil penerimaan PAT itu diwajibkan untuk dialokasikan bagi upaya pemulihan lingkungan.

Banyak penerimaan dari PAT tidak langsung dikhususkan secara transparan untuk program konservasi tanah dan air, melainkan sering masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) umum.

Pelaku usaha seringkali mengeluh bahwa mereka sudah membayar PAT dengan nilai yang sangat tinggi, namun justru diwajibkan lagi secara mandiri melakukan konservasi di area mereka tanpa kejelasan kontribusi balik dari dana pajak yang sudah disetorkan ke Pemda.

Artinya, PAT ini kerap kali lebih dipandang sebagai instrumen pencarian pendapatan daerah ketimbang instrumen pengendalian lingkungan yang efektif untuk memulihkan cekungan air tanah yang rusak.

Menyikapi fenomena ini, Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Agus Cahyono Adi mengatakan akan mempertegas pedoman pemanfaat Pajak Air Tanah ini.

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“Kami sudah dan akan terus berkoordinasi ke Kemendagri dan Kemenkeu dan sedang proses penguatan pengaturan terkait pajak dan biaya jasa penggunaan air,” ujar ACA, sapaan Agus Cahyono Adi.

Dia menegaskan pedomannya ada di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).