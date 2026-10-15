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Pemda Fokus Pemutakhiran Data PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu, Ada Tujuannya

Pemda Fokus Pemutakhiran Data PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu, Ada Tujuannya
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ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BIMA - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang melakukan penataan jabatan ASN yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu.

Langkah yang dilakukan, antara lain pemetaan kompetensi ASN melalui pemutakhiran data kepegawaian dan pelaksanaan profiling Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memperkuat tata kelola birokrasi serta penataan jabatan sesuai kebutuhan organisasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bima Tajudin mengatakan pemutakhiran data kepegawaian menjadi dasar perencanaan kebutuhan pegawai, pemetaan kompetensi, penempatan, hingga pengisian jabatan fungsional secara objektif.

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"Kami tengah fokus mengumpulkan dan memutakhirkan data kepegawaian seluruh perangkat daerah secara terintegrasi sebagai acuan utama dalam merencanakan pemetaan, penempatan, hingga pengisian jabatan fungsional agar tepat sasaran dan objektif," kata Tajudin saat pembinaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, Rabu (14/10).

Selain pembaruan data, BKD dan Diklat Kabupaten Bima memprioritaskan penataan jabatan fungsional serta pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat fungsional secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).

Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung kesesuaian antara kompetensi pegawai dan kebutuhan jabatan, terutama setelah penyetaraan birokrasi yang memengaruhi penataan jenjang jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah.

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Sekretaris BKD dan Diklat Kabupaten Bima Laily Ramadhani mengatakan pihaknya merencanakan pelaksanaan profiling PNS secara mandiri dengan melibatkan asesor dari Pemerintah Provinsi NTB.

"Kami meminta seluruh perangkat daerah melengkapi data PNS yang belum mengikuti profiling agar proses pemetaan potensi ASN berjalan optimal," kata Laily.

Saat ini sedang dilakukan pengumpulan dan pemuthakiran data kepegawaian, yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.

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