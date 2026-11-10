Pemda Khawatir Soal Gaji PPPK Penuh Waktu, Kemenkeu Bakal Beri Dukungan Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menyatakan penggajian dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu di daerah nantinya akan ditanggung instansi daerah masing-masing.

Kendati demikian, Nufransa menjelaskan pemerintah pusat tetap akan memberikan dukungan keuangan guna memenuhi kebutuhan komponen gaji dan tunjangan melekat.

Hal serupa juga berlaku apabila pegawai beralih dari ASN Daerah menjadi ASN Pusat, di mana seluruh penggajian termasuk tunjangan kinerja akan dilakukan oleh kementerian atau lembaga pembina PPPK tersebut.

"Apabila status kepegawaiannya tetap di daerah, maka penggajiannya termasuk tukin/ tpp dilakukan oleh instansi daerah," kata Nufransa dalam pesan teks kepada jpnn.com, Selasa (10/11).

Namun, Nufransa menegaskan pemerintah akan memberikan dukungan keuangan untuk menjawab kekhawatiran pemerintah daerah terkait ketidaksanggupan membayar gaji PPPK penuh waktu.

Adapun skema terperinci, termasuk pembagian beban antara pemerintah pusat dan daerah, saat ini masih difinalisasi bersama KemenPANRB, BKN, Kemendagri, serta kementerian/lembaga teknis sebelum diatur lebih lanjut dalam regulasi atau petunjuk teknis.

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"Dari sisi fiskal, pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi dalam APBN 2027 untuk gaji PPPK yang beralih ke penuh waktu di tahun 2027," imbuhnya.

Sebagaimana disampaikan KemenPANRB, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara bertahap dengan mengikuti kesiapan regulasi, data, serta anggaran di masing-masing instansi.