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Pemda Sudah Ajukan Formasi CPNS Murni, Bukan Peralihan dari PPPK

Pemda Sudah Ajukan Formasi CPNS Murni, Bukan Peralihan dari PPPK
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Pemkab Bantul mengajukan formasi CPNS murni, bukan dari peralihan PPPK. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com - BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengajukan 100 formasi CPNS 2026 kepada pemerintah pusat.

Formasi CPNS yang diusulkan murni untuk lajur pelamar fresh graduate, bukan dari peralihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan guru.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul Reni Mariastuti mengatakan usulan tersebut diajukan sekitar pertengahan 2026.

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Namun, hingga kini usulan formasi CPNS tersebut belum mendapat keputusan.

"Pengajuan 100 itu di sekitar bulan ketujuh tahun ini, sampai dengan saat ini belum ada, belum turun," katanya di Bantul, Rabu (28/10).

Ia menjelaskan 100 formasi CPNS yang diusulkan terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, dengan komposisi masing-masing 40 persen, 30 persen, dan 30 persen.

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"Itu yang kami ajukan khusus untuk yang CPNS murni lho, bukan dari yang peralihan PPPK paruh waktu maupun penuh waktu," ujarnya.

Menurut Reni pengajuan tersebut dilakukan setelah sekitar 400 PNS di lingkungan Pemkab Bantul memasuki masa pensiun pada 2026.

Formasi CPNS yang diusulkan murni untuk jalur pelamar fresh graduate, bukan dari peralihan PPPK yang naik status.

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